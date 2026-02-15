Comenzó la vendimia en Casa de Piedra » Catriel25Noticias.com

La vendimia 2026 comenzó esta semana en Villa Casa de Piedra con muy buenas expectativas de rendimiento y calidad. La actividad se desarrolla en la Chacra Experimental del Ente Provincial del Río Colorado (Eprc), donde actualmente se cultivan 19 variedades de vid que reflejan el potencial productivo de la región.

Las proyecciones para la campaña generan entusiasmo y el Gobierno provincial atribuyó parte del crecimiento al acompañamiento sostenido, con inversiones vinculadas a infraestructura, un sistema de riego eficiente, la construcción de una bodega propia y la ampliación de la zona productiva.

En ese marco, se esperan rendimientos muy buenos, en línea con el desarrollo del ciclo productivo. La principal novedad de esta temporada es que, por primera vez, se elaborarán vinos Pinot Noir, Chardonnay, Malbec y Torrontés Riojano en la bodega boutique de Casa de Piedra, que comenzará a funcionar durante esta vendimia.

La bodega recibió este jueves uvas de la variedad Chardonnay y este viernes se concretará la recepción de uvas Pinot Noir para su procesamiento. Hasta el momento, en la Chacra Experimental del Eprc ya se cosechó Merlot, Chardonnay, Pinot Noir y Tempranillo, y las tareas continuarán el próximo miércoles según el cronograma previsto.

Riego e infraestructura

El Gobierno de La Pampa informó que acompaña la vendimia con inversiones en infraestructura y programas de promoción de inversiones, con el objetivo de duplicar las hectáreas productivas. En ese esquema, el sistema de riego se basa en tecnologías eficientes, mayormente presurizadas, con modalidad de goteo, que alcanzan una eficiencia 90 veces superior al riego por manto tradicional.

La superficie plantada en la zona es de 10 hectáreas y cuenta con 19 variedades. Parte de la producción se destinará a bodegas y elaboradores artesanales pampeanos, entre ellos Estilo 152 (General Acha), Lejanía y Quietud (Santa Rosa) y Pichi Huinca (Pichi Huinca), entre otros.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la bodega en Villa Casa de Piedra constituye una obra estratégica para la vitivinicultura pampeana, al permitir un procesamiento más cercano, reducir costos logísticos y mejorar la calidad final del vino.

Marca propia y perfil vitivinícola

El Gobierno provincial también proyecta avanzar en la creación de una marca propia, “Villa Casa de Piedra”, con el objetivo de consolidar la identidad del polo vitivinícola pampeano y generar mayor reconocimiento, diferenciación y competitividad para la producción local.

Además, indicaron que la puesta en marcha de la bodega busca integrar producción y turismo, fortalecer la cadena productiva regional y consolidar el posicionamiento dentro de la Indicación Geográfica Patagonia.

El Eprc, en tanto, aporta apoyo técnico y operativo durante la vendimia, con el objetivo de garantizar que la uva se procese en bodegas pampeanas. También se impulsa la elaboración local y la inserción de los vinos en la Ruta del Vino pampeana, con herramientas de promoción como Compre Pampeano para pymes.