cómo intentar recuperar la plata » Catriel25Noticias.com

En un escenario financiero donde se procesan millones de operaciones diarias, los errores al ingresar un alias, CBU o montos se han vuelto una problemática recurrente en Argentina. Ante transferencias equivocadas de plata, la celeridad es el factor determinante y las claves legales residen en reportar el incidente de inmediato a la entidad bancaria o billetera virtual, dado que, según normativas del Banco Central como la comunicación A 7602, estas operaciones son irrevocables.

El sistema no puede revertirlas sin el consentimiento del receptor o una orden judicial. Para robustecer el reclamo, se recomienda enviar una carta documento intimando la devolución en un plazo de 48 horas, conservando el comprobante como prueba ante una posible denuncia penal.

La legislación vigente establece que, si bien recibir dinero por error no es un delito en sí mismo, la negativa deliberada a reintegrarlo transforma el hecho en una conducta dolosa. Bajo el Código Penal, este comportamiento se encuadra como defraudación o retención indebida, con sanciones que el artículo 172 estipula entre un mes y seis años de prisión.

El marco legal se complementa con el Código Civil y Comercial, que permite iniciar acciones por enriquecimiento sin causa para restituir el equilibrio patrimonial. Jurisprudencia reciente demuestra que los jueces priorizan la urgencia del reclamo ante el riesgo de depreciación monetaria y la inexistencia de vínculos comerciales que justifiquen estos giros bancarios.

Para quien recibe fondos inesperados, la recomendación es no disponer del dinero y notificar a la institución financiera. Realizar una devolución manual puede ser riesgoso, ya que especialistas advierten que esto podría ocultar estafas donde el ordenante reclama la reversión al banco tras recibir el reembolso privado. Además, estas transferencias manuales acarrean costos impositivos innecesarios, como el impuesto al débito.

Lo correcto es canalizar el reintegro vía mediación institucional para que la operación quede documentada y el banco anule cargos fiscales sobre tales remisiones de fondos. Finalmente, la prevención es clave: verificar nombre, CUIT y banco antes de confirmar nuevas transferencias. En caso de que los fondos sean de origen ilícito, devolverlos de inmediato es la única vía para deslindar responsabilidades legales.