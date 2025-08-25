La Escuela Municipal de Taekwondo brilló en la Copa Valle con ocho campeones » Catriel25Noticias.com

Cinco Saltos. La Escuela Municipal de Taekwondo, bajo la dirección de los maestros Aldo y Elías Aravena, volvió a subirse a lo más alto del podio hace una semana atras. En la 2º Edición de la Copa Valle , disputada los días 16 y 17 de agosto en la ciudad de Cinco Saltos, el equipo integrado por ocho alumnos cosechó una destacada actuación frente a más de 600 competidores en las modalidades de kiorugui y poomsae .

Resultados destacados

Los representantes locales se impusieron en todas las categorías presentadas:

Además, en la modalidad poomsae, la delegación sumó una puntuación de 30 puntos en el medallero general, consolidándose como uno de los equipos más destacados del certamen.

Orgullo y agradecimientos

Desde la institución remarcaron la importancia de este tipo de competencias para el desarrollo deportivo y humano de los alumnos. “El taekwondo es mucho más que un deporte: es una herramienta para la vida. Estos logros reflejan el esfuerzo individual y el crecimiento grupal de cada uno de nuestros atletas”, señalaron los maestros Aravena.

Asimismo, agradecieron a todas las personas e instituciones que hicieron posible la participación en el evento y recordaron que las inscripciones siguen abiertas para quienes quieran sumarse. Los interesados pueden anotarse en la Dirección de Deportes, de lunes a viernes, de 8 a 13 hs y de 18 a 20 hs. En el caso de menores de edad, deberán asistir acompañados por padre, madre o tutor.