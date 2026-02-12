Cómo estará el clima para carnaval? » Catriel25Noticias.com

La villa balnearia entra en un periodo de fuerte inestabilidad. Tras el alivio térmico, este viernes 13 de febrero marca el inicio de un fin de semana con viento norte, probabilidad de tormentas y un fenómeno de mareas récord que obligará a los turistas a vigilar el reloj.

El clima en el Golfo San Matías se prepara para un fin de semana de «bandera roja» en lo meteorológico. Quienes eligieron Las Grutas para disfrutar estos días se encontrarán con un escenario dinámico donde el sol compartirá protagonismo con el viento y las nubes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un frente que traerá ráfagas intensas y humedad, configurando un panorama de gran inestabilidad.

El cronograma del viento y las tormentas

El descanso playero se verá desafiado por ráfagas que ganarán fuerza con el correr de las horas:

Viernes 13: La máxima tocará los 24°C. Lo más importante ocurre hacia la tarde-noche, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h que pueden levantar arena y incomodar a quienes permanezcan en la orilla.

Sábado 14: Es el día de mayor riesgo eólico. Con una máxima de 24°C, el viento rotará al norte con ráfagas violentas de hasta 69 km/h. Se activa la probabilidad de tormentas (10% al 40%), especialmente durante la mañana y la noche.

Domingo 15: El cielo permanecerá cubierto y la temperatura será de 24°C. La inestabilidad se mantiene alta, con formación de tormentas aisladas que podrían descargar lluvia en cortos periodos.

Combo peligroso: viento norte y mareas de 9 metros

Al clima inestable se le suma un factor geográfico crítico: las mareas extraordinarias. Durante este fin de semana, el mar alcanzará niveles cercanos a los 9 metros, lo que significa que la playa «desaparecerá» bajo los acantilados durante las pleamares.

El viento norte previsto para el sábado y domingo tiene un efecto directo sobre el oleaje, empujando el agua con más fuerza hacia las zonas de cuevas y restingas. Se recomienda extremar la precaución y no permanecer debajo de los acantilados durante la subida del mar, ya que el espacio de arena se reducirá a cero rápidamente.