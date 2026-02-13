se realizó reunión por el Oleoducto «Duplicar Norte» » Catriel25Noticias.com

Se realizó este jueves en un salón céntrico, la reunión convocada por la Secretaría de Energía de Río Negro, CASEPE y Techint orientada a proveedores de servicios e insumos.

Los representantes de la empresa constructora del Oleoducto Duplicar Norte entre Puesto Hernández (Nqn) y Allen (Río Negro) explicaron los alcances del proyecto y la obra y luego inscribieron a todos los presentes en un registro para ser convocados de acuerdo a los servicios y/o materiales que ofrezcan.

Al término de la reunión, el representante de la CASEPE Eleazar Meriño habló con Radio “Alas”.

“Esta reunión fue gestada por Mario Figueroa de la Secretaría de Energía de la Provincia y nos pidió que convoquemos a todos los comercios y empresas de la localidad para tener un primer contacto con la empresa constructora del Oleoducto. Se inscribieron muchos proveedores desde gomerías, supermercados, verdulerías, casas de comida y varios rubros”.

“Se explicó como encuadrarse en los procesos administrativos para ser proveedores de la empresa. La verdad que fue una jornada muy buena y productiva. Deseamos que mucha gente pueda generar una relación con la empresa Techint que estará por la zona poco más de un año y medio”.

“Hay que destacar la presencia de la Secretaría de Energía de Río Negro en la localidad para generar estas oportunidades”, dijo Meriño