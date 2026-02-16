hasta cuándo se puede retirar la entrada preferencial y dónde » Catriel25Noticias.com

La edición 2026 de la Fiesta De La Manzana se llevará a cabo del viernes 20 al domingo 22 de febrero de 2026, y contará con una grilla repleta de destacados artistas tales como Damas Gratis, Emanero, Cazzu, Lali, YSYA y Neo Pistea, entre muchos otros. Si ya compraste tu entrada preferencial para la Fiesta de la Manzana 2026, aquí te contamos hasta cuándo tenés tiempo para retirarla.

Es oportuno recordar que, más allá del acceso general libre y gratuito que ofrece la Fiesta Nacional de la Manzana 2026, los concurrentes también podrán adquirir las entradas preferenciales.

Fiesta de la Manzana 2026: entradas preferenciales

Las entradas preferenciales para disfrutar de los shows que ofrece la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 podrán retirarse hasta el 19 de febrero de 2026 en la Municipalidad de General Roca.

A partir del 20 de febrero de 2026, sólo se podrán retirar en la boletería ubicada en el predio de la Fiesta.

Aquellos concurrentes que deseen retirar el ticket para alguno de los shows de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 podrán efectuar el trámite en la Municipalidad de General Roca, ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre 710. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Cabe resaltar que, a partir del 20 de febrero, las entradas sólo se podrán retirar en la boletería que se montará en el predio de la Fiesta de la Manzana 2026, que estará ubicada detrás del paso de Artesanos, a un lado de las tribunas.

Es oportuno recordar que, en el caso de tener consultas respecto a la compra de los tickets, el Municipio de General Roca informó que los interesados podrán comunicarse a los siguientes números: 08002229742 o 2984431400.

Grilla de la Fiesta de la Manzana 2026

La Fiesta de la Manzana 2026, que se llevará a cabo en General Roca (Río Negro), presenta la siguiente grilla:

Viernes 20 de febrero de 2026: Neo Pistea/YSY-A.

Sábado 21 de febrero de 2026: Emanero/Damas Gratis.

Domingo 22 de febrero de 2026: Cazzu/Lali Espósito.

La Fiesta de la Manzana se llevará a cabo en el Predio Ferial Municipal, situado en la calle Cerro Tronador 260, a la vera de la Ruta Nacional 22, en la Ciudad de Gral. Roca. Su organización está a cargo de la Municipalidad de General Roca.

Fiesta de la Manzana 2026: precios

Entradas Preferenciales Público General

Viernes 20: $20.000 Tribunas Plus. $40.000 Campo Plus. $45.000 Campo Full.

Sábado 21: $20.000 Tribunas Plus. $40.000 Campo Plus. $45.000 Campo Full.

Domingo 22: $25.000 Tribunas Plus. $50.000 Campo Plus. $55.000 Campo Full.

Puntos de Venta de Entradas Preferenciales

Venta presencial: Cajas Municipales. De lunes a viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Venta telefónica y consultas: 0800-222-9742. De lunes a viernes de 08:00 a 14:00 hs.

Venta online: generalroca.gob.ar (sitio web del Municipio de General Roca).

Estas entradas se podrán comprar a través del sitio oficial de la Fiesta de la Manzana 2026