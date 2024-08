cómo prevenir actos suicidas » Catriel25Noticias.com

Marcelo Mandri, suicidólogo y negociador en situación de crisis, se refirió a la importancia de la prevención de esta problemática e informó que hay sedes de la Red Argentina de Suicidología en las principales ciudades de la provincia e integrantes de la filial en todo el territorio provincial, dado que hay diferentes idiosincrasias y es importante conocer las problemáticas de los diferentes lugares.

En diálogo con Radio “Alas”, el profesional resaltó la importancia de informarse y ver la señales de alerta de las personas con intenciones suicidas. “Es fundamental que los organismos, docentes, equipos multidisciplinarios y todos aquellos que se vinculen con varias personas estén atentos a actitudes, gestos, mensajes, etc”

Este sábado desde las 09:30 horas en el SUM Municipal de Catriel habrá una jornada de trabajo con especialistas en “Prevención de suicidios” organizada por el municipio local. La misma está destinada a todo público y disertarán profesionales como la Lic. Grissel Fernández, Lic Juan Ivanissevich y el Suicidólogo Marcelo Mandri .

Mandri adelantó parte de lo que se hablará en la charla del próximo sábado: «La mejor forma de prevenir situaciones de suicidio es hablar de la temática. Hace mucho tiempo se creía que al hablar de la temática se podía provocar efectos de replique”.

“A través del estudio científico, hoy se sabe de otra forma de intervenir en la difusión de las políticas preventivas del Estado y de las Asociaciones civiles. Hay que llevar un mensaje esperanzador informando que hay lugares donde se puede ir a buscar ayuda».

Explicó «que está bien pedir ayuda, es un falso concepto creer que el que piensa en el suicidio para dejar de sufrir no lo dice» y completó: «Hay muchos mitos que lamentablemente contribuyen en las comunidades para que la problemática vaya en incremento».

«La problemática suicida es una cuestión de índole biopsicosocial, hay características de índole social que inciden directamente para que una persona pueda empezar a transitar alguna de las fases del proceso, hay otras psicológicas y también hay otras biológicas. Hay una diversidad de circunstancias que le suceden a una persona para que empiece a pensar que la mejor alternativa es dejar de vivir», detalló.

«También es un falso concepto creer que la persona se quitó la vida por esto o por lo otro, nunca es una sola razón, siempre son un cúmulo de circunstancias y de situaciones que llevan a la persona a pensar que dejar de existir es una alternativa para dejar de sufrir. Teniendo en cuenta esto, las cuestiones sociales tienen muchísimo que ver, por ello cuando hablamos de atenciones primarias ponemos el foco en la cuestión sociocomunitaria, porque si esperamos que alguien tenga una tentativa de suicidio para recién ahí intervenir, estaríamos esperando a que el que padece esté al borde de la muerte, y no tiene que ser así».

En cuanto a los indicios para estar alertas, Mandri puntualizó: «Cuando nosotros empezamos a notar cambios repentinos en las personas, cuando alguien que era muy sociable deja de serlo de repente o cuando se empiezan a desprender de objetos que eran muy valiosos para ellas, como trofeos, medallas, ropa, relojes, objetos que quizás no sean muy valiosos en lo económico, pero si nos ligan a este plano».

Otro punto en el que hay que encender las alarmas son las publicaciones en las redes sociales: «No hay que desestimar ningún posteo desesperanzador que hagan las personas, es preferible pasarse de atención con un amigo, decirle que estás preocupado por algo que vimos y nos ocupa realmente el sentimiento de querer hacerlo y no por un deber moral» y remarcó que la anticipación es fundamental para el acompañamiento.

En relación a la forma correcta de intervenir con una persona con conducta suicida, explicó: «Cuando nosotros tomamos conocimiento o tomamos contacto con alguna persona que podemos intuir que está transitando una situación que tiene que ver con el suicidio, tenemos que saber que ésa persona está en crisis, que es una situación no común y de gravedad en la que necesita de personas especializadas para ser resuelta ¿Qué debe hacer una persona común cuando toma conocimiento de que alguien de su entorno está pensando en el suicidio? Lo primero que se debe hacer es buscar a personas especializadas, ese es el punto de partida».

«Nosotros tenemos la suerte de contar con un grupo de profesionales especializados en la temática que la abordan de manera solidaria y gratuita, así que eso no sería un impedimento, acérquense, vengan a buscarnos», afirmó.

Siguiendo la línea de intervención, planteó: «Hay que escuchar a la persona, no hay que juzgarla, no le digas que está pensando mal o que piense en sus hijos y que no sea egoísta, porque ésa persona que está sufriendo está autoconvenciéndose cada vez más que no le importa a nadie. Si a una persona que piensa en el suicidio le decís que piense en sus hijos, de alguna manera no te estás ocupando de él, sino que estás más preocupado por sus hijos que por él mismo, encima podes incentivar sentimientos de culpa que pueden convertirse en una carga más para el que sufre.. De esa manera, sin querer, por querer ayudar de la manera equivocada, estarás entorpeciendo».

«No hay que juzgar, no hay que evaluar, no hay que decir ‘Dios no quiere eso’, no hay que retar, ni desafiar a la persona, hay que escuchar y buscar ayuda, ese es el primer paso para poder intervenir», amplió.

Para contactarse con un profesional podes comunicarte al WhatsApp 2920244099 o mediante la página de Facebook Red Argentina de Suicidología.

(Con información de NoticiasNet)