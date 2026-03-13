con la mira en la venta ilegal en redes » Catriel25Noticias.com

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Cuando la crisis y la recesión golpean al comercio, las ventas no repuntan y los costos son cada vez más altos, es cuando muchos deciden bajar las persianas, no pagar más alquiler y trabajar en su casa o en un garaje. Esto, sin dudas se transforma en una competencia desleal hacia quienes siguen apostando por seguir a pesar de las circunstancias adversas.

El tema ya habría sido planteado ante la Dirección de Comercio de Municipio en varias oportunidades y pondrían la mira en la gran cantidad de emprendedores que publicitan sus productos en redes sociales y venden sin ningún tipo de control, sobre todo en el rubro alimentos.

comercios cierre johana e1622036512888                            Cada vez más comercios cierran sus puertas 

“A nosotros nos controlan y nos persiguen diariamente, no te dejan pasar una. Y ves que en Facebook ofrecen desde medias hasta lechones y chivos. Nos exigen la libreta sanitaria, hacemos cursos de manipulación de alimentos. Que está muy bien, y es lo que corresponde para tener un comercio habilitado. Pero y los que venden clandestino?. No los controla nadie”.

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“La Cámara de comercio que debería defendernos no existe y sólo resta ver quién aguanta más. Quién baja las persianas primero o como hacen la mayoría, me abro un bolichito en mi casa y nadie me va a decir nada”, expresó con preocupación un comerciante

Se supo que desde el área de comercio municipal comenzarían con un control exhaustivo de las redes sociales y publicaciones y una vez detectados los infractores, labrar actas, intimar a trabajar en regla y caso contrario,  cobrar multas.

Se reciben denuncias al (2995187898) Juzgado de Faltas

                                      (2995187883) Inspección General



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