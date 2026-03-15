preocupa cantidad de personas atendidas en febrero » Catriel25Noticias.com

Durante febrero, los Centros Rionegrinos de Abordaje Integral de las Adicciones (CRAIA) y los dispositivos territoriales de la provincia realizaron 627 atenciones y un total de 3.552 prestaciones vinculadas al acompañamiento y tratamiento de consumos problemáticos.

Los datos se desprenden del informe elaborado por el Observatorio de Consumos Problemáticos, que sistematiza las intervenciones realizadas en la red provincial de atención dependiente del programa Abordaje Integral de Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de Río Negro.

La mayoría de las consultas fueron por consumo de cocaína

Del total de prestaciones registradas durante el período analizado, 2.409 fueron presenciales, 1.028 telefónicas, 92 virtuales y 23 domiciliarias, lo que refleja la diversidad de modalidades de atención implementadas para ampliar el acceso a los servicios de acompañamiento y tratamiento.

En relación con los patrones de consumo registrados, las sustancias con mayor presencia entre las personas atendidas fueron cocaína (39,1%) y alcohol (22,8%), seguidas por marihuana (12,7%) y tabaco (8,8%). También se registran en menor proporción consumos de crack, psicofármacos y éxtasis, entre otros.

En términos territoriales, la mayor concentración de intervenciones se registra en el Alto Valle, la Zona Atlántica y la Zona Andina, en línea con la densidad poblacional y la presencia de dispositivos en esas regiones.

Estos datos permiten fortalecer la planificación de políticas públicas orientadas a la prevención, atención y acompañamiento de las personas que atraviesan consumos problemáticos, consolidando una red de trabajo territorial que articula con el sistema de salud y distintos organismos del Estado.