Unter rechazó la oferta del Gobierno y peligra el dictado de clases » Catriel25Noticias.com

Luego de una negociación que se extendió por nueve horas en la sede de la Secretaría de Trabajo de Viedma, los representantes de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) salieron con un mensaje claro: la oferta del Ministerio de Educación y Derechos Humanos no alcanza.

«La propuesta no es superadora», afirmaron desde el gremio tras salir del encuentro. Los dirigentes señalaron que, a pesar de que se levantó la jornada de paro de este viernes como gesto de buena voluntad para dialogar, la postura de la provincia sigue siendo insuficiente para las bases. «Seguimos en el plan de lucha y hay un posicionamiento muy cerrado», aseguraron.

La propuesta presentada por el Ejecutivo provincial para los haberes de marzo se estructuró sobre varios ejes técnicos. En primer lugar, se ofreció un incremento salarial del 5,29% aplicado al sueldo bruto sobre todos los conceptos. A esto se suma la implementación de una cláusula gatillo de actualización bimestral automática, la cual se calculará según el promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma y Nación.

En términos de sumas extraordinarias, el Gobierno propuso un bono compensatorio no remunerativo de 250.000 pesos, por única vez, para paliar el cierre del año 2025; este monto se abonaría en dos cuotas iguales el 20 de marzo y el 20 de abril.

Asimismo, la oferta contempló beneficios específicos como la duplicación del concepto de «Ubicación» para la Zona Andina (que pasaría del 20% al 40%) y una mejora en los topes de movilidad, elevándolos a 1800 kilómetros mensuales para docentes y 2500 kilómetros para equipos directivos y supervisores.

A pesar del detalle de los ítems, el gremio docente considera que los montos no cubren las expectativas frente a la inflación actual. Ante este escenario, la tregua parece haber terminado.

El próximo miércoles 18, el sindicato se reunirá para definir los pasos a seguir. Sobre la mesa está la reactivación del paro que se había postergado este viernes y la huelga ya programada para el jueves 19. «Tenemos que pensar en asamblea cómo seguimos adelante», concluyeron los referentes gremiales, dejando la puerta abierta a un nuevo ciclo de medidas de fuerza.