Concejal Cofré: La Intendente está alejada de las necesidades de la gente”

“El municipio de Catriel se transformó en un agente recaudador de impuestos, la intendenta está alejada de las necesidades de las gente”. Dijo la concejal Elizabeth Cofre, esta mañana, realizando una dura crítica por el aumento de las tasas retributivas.

Continúan las repercusiones por el “tarifazo en Catriel”, donde las tasas municipales llegaron con aumentos de hasta 800%.

El Concejo Deliberante aprobó el 14 de diciembre de 2020 la Ordenanza Municipal N° 211/20 que implica las modificaciones en la Ordenanza FISCAL actualizando los valores de los tributos.

La edil del Movimiento Patagónico Popular, en diálogo con “Radio Alas”, también criticó la medida: “la postura de los vecinos es entendible, son aumentos que no debieran haberse dado en este momento, que es tan crítico, donde el estado local no ha encontrado la manera de sostener una gran franja que justamente son los vecinos que pagan los impuestos en general, los que no han recibido ninguna ayuda por parte del estado para bancar esta pandemia y el receso que hubo en este año que pasó”.

Cofré se excusó por no estar presente el día que se trató el proyecto en el deliberativo. En ese momento pidió que la sesión se pueda posponer algunas horas para estar presente, pero finalmente su pedido no fue tomado en cuenta. “Me preocupa cómo se generó ese proyecto, no tuvo más de 15 días de presentado en el Concejo Deliberante, además se aprobó también en esa sesión el presupuesto para este año, donde ni siquiera el oficialismo pudo darle el tiempo necesario para evaluar dos proyectos de tanta envergadura, el cual repercute totalmente en los bolsillos de los vecinos”, enfatizó.

EJECUTIVO MUNICIPAL Y SERVICIOS

La concejal del MPP fue muy crítica de la gestión municipal: “la intendente sigue estando muy alejada en sus prioridades, de las necesidades de la gente. Este primer año de gestión deja mucho que desear, el municipio se transformó en un agente recaudador de impuestos, con las multas“.

Además repartió críticas por la deficiencia en la prestación de los servicios, “la recolección deja mucho que desear en este último tiempo, las calles lo mismo, son un desastre, el área de servicios públicos se destaca por lo malo. Hay que dejar las nimiedades de lado y estaría bueno que empiecen a hacer en función de los vecinos”.

Por otra parte, puso en el ojo de la tormenta el elevado número de cargos de funcionarios: “hay muchos cargos por fuera del organigrama, como son las subsecretarías, se han duplicado los cargos, no sabemos quiénes son, qué hacen, ni cuál es su rol y función dentro del estado municipal”.

FLOTA MUNICIPAL

La concejal fue consultada por el estado de los vehículos municipales y el control que se debe ejercer desde el deliberativo: “más que hacer un pedido de informe y poder incentivar al ejecutivo que haga su trabajo y que haya idoneidad en la gente que está a cargo de los sectores, en la cabeza de este municipio que debería estar presente, no ocupando un sillón, sino poniéndose las pilas y trabajando como corresponde”, respondió Cofre.

“La flota municipal que nos llevó tantos años tenerla en las condiciones impecables, hoy podemos ver que cada día se deteriora más. Gastan el combustible donde quieren y como quieren, se encuentran camionetas de la municipalidad en encuentros clandestinos”, denunció.

“La culpa no la tiene el chancho sino quien le da de comer, que es el responsable absoluto”, espetó.

Respecto a su accionar ante estas presuntas irregularidades, la edil manifestó: “yo soy oposición, a título personal, respecto a eso pedimos informes pertinentes, pedimos reuniones y en ninguno de los casos nos han dado respuestas”.

CONCEJO DELIBERANTE

Cofre sintetizó como ha sido el accionar el Concejo Deliberante en este año de gestión: “hoy es más o menos una escribanía del ejecutivo municipal. El CD trabajó con lo que el ejecutivo le ha exigido en función de las prioridades del ejecutivo, que estuvieron muy alejadas de la realidad y la necesidad de la gente”.

“El tribunal de cuentas es un apéndice más de ejecutivo municipal, nunca me imaginé esto“. Finalizó la concejal del Movimiento patagónico Popular Elizabeth Cofre.



