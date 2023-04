Confluencia-La Depo bajó al líder y se suma a la pelea

La Depo sumó su segunda victoria al hilo y se suma a la pelea en la general tras bajar al líder de la zona, San Martín de Cipolletti. El conjunto valletano visitó a los de Catriel para intentar sacar más ventaja en la tabla general, pero solo quedó en un deseo, ya que el canario se quedó con los 3 puntos frente a su gente.(infosports.com.ar)

Catriel bajó al líder de la zona Oeste y lo dejó sin invicto en un partido de alto vuelo futbolístico. Con goles de Petretto y Montironi, para el local, mientras que Cosano descontó para los de Cipolletti.

Catriel se puso rápidamente en ventaja iniciado el encuentro después de un rebote en el área que capitaliza Petretto para abrir el marcador, de ahí en más el local fue protagonista al contar con oportunidades para aumentar en el tanteador aunque careció de puntería, aún así claramente era más que su rival.

En el segundo tiempo con algunos cambios, Olea hizo que su equipo se adueñara de ocasiones como para empatar pero cada vez que lo intentó apareció la figura del mejor arquero de la Liga Victor González, pasaban los minutos y de contra golpe bien manejado por Petretto y finalizado por Montironi, Catriel conseguía el segundo gol, transcurrido 41 minutos del segundo, y luego dentro de lo agregado por el árbitro, por su parte San Martin descontó de penal en el remate de Casano, penal dudoso donde los de González sufrieron el gol y la expulsión de Alan Gómez, Sanhueza fue el árbitro y en tercera igualaron en un gol por bando.

Resultas final de BLOQUE MENOR UDC. Décima UDC 1 VS 1 San Martín Cipo. Novena UDC 3 VS 2 San Martín. Octava UDC 2 VS 1 San Martín.

info Mario Mario Muñoz para FM Alas