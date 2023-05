Confluencia-La Depo empató y complica su clasificación

La Depo no pasó del empate (1-1) frente a Obrero Dique por la novena fecha del Apertura de la Confluencia 2023. De esta manera queda fuera de la zona de clasificación a la segunda ronda del torneo, aunque aún restan 2 fechas en esta fase de grupos.(infosports.com.ar)

En un partido chato en lo futbolístico, donde lamentablemente no se pudo contar con los mismos jugadores en dos partidos consecutivos por el lado de la Depo y la inexperiencia y nerviosismo de un equipo de muchos jóvenes que hicieron lo que pudieron, cosas como estas hacen que no se pueda tener una línea o estilo de juego permanente.

un primer tiempo muy favorable a la Depo que tenía la pelota pero no concretaba y un equipo visitante q solo intento defenderse. Mientras en el segundo periodo parecía que Catriel se lo llevaría puesto a su rival pero en una desafortunada salida desde el fondo perdió la pelota y Franco Candia no desperdició la ocasión para marcar la apertura del marcador.

Catriel intentó llegar al gol, pero no era la tarde de las definiciones y pasaban los minutos hasta que cerca de los 35 minutos llegó el empate de Lautaro Rivero que capturó un rebote largo de la defensa visitante, ahí se creía que el local se quedaría con los tres puntos, pero careció de eficacia y un par de intervenciones del golero de Dique lo impidieron y así se irían al final en tablas, con un Catriel que ya no solo depende de sí mismo para su clasificación a dos fechas del final y con fecha libre en la próxima.

Resultados Tercera División: 3-2 a favor de Catriel, que ocupa el 3° puesto de la tabla con 20 puntos, mientras que lidera Cipolletti con 21 unidades

Bloque Mayor visitante. Séptima UDC 3 Vs Obrero Dique 0. Sexta UDC 1 VS Obrero Dique 3. Quinta UDC 3 VS Obrero Dique 2.

Bloque Menor UDC de Local. Décima UDC 2 VS 0 Obrero Dique. Novena 6 VS 1 Obrero Dique. Octava 5 VS 1 Obrero Dique.

