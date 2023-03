Confluencia-Saldo favorable para la Depo frente a San Isidro

Con gol de Flores la Depo se impuso a San Isidro por la mínima diferencia, en un partido muy trabado, rompiendo así la racha de dos partidos y dos empates, sumando de a tres en cancha de San Isidro.(infosports.com.ar)

En uno de los primeros puntos destacados Catriel se quedaba con uno menos por la expulsión de Lautaro Salinas , a esto se le sumaba que dejaba la cancha Lautaro Rivero con una luxación de hombro. Así Catriel veía que la tarde pintaba complicada.

Aunque la Depo le buscaba las vuelta en una cancha de dimensiones reducida ayudaba a Catriel a cubrir espacios, a pesar de tener un hombre menos, el juego se disputaba en una mitad de cancha donde sobraban las fuerzas pero se carecía de él último pase para poner en apuro a los arqueros, el primer tiempo se iría con apenas 2 llegadas por bando.

El segundo periodo no variaría demasiado, hasta que llegó un tiro de esquina a favor de La Depo y un excelente anticipo de Mauro Flores que de cabeza ponía la pelota muy lejos de la resistencia del golero de San Isidro, quien sería responsable con sus atajadas para que Catriel no aumentara, el local sumo gente de altura e intento llegar vía aérea donde los dirigidos por González se hacían fuertes en la solidez de Gomes y Meireles sumado a la tranquilidad que brindaba el mejor arquero de la Liga, cada vez que le toco intervenir, en Catriel debutó con la casaca número 5 Daniel Pontironi de buen trabajo, quien de poco se irá acomodando al juego de esta región, Chumbita fue el árbitro del encuentro, en tercera empataron en uno, marcando para los de Ruiz (U.D.C ) Rodrigo Díaz en su vuelta al fútbol después de una larga inactividad por lesión.

Bloque Mayor (Local) Séptimo UDC 3 VS San Isidro 1. Sexta UDC 5 VS San Isidro 3. Quinta UDC 3 VS San Isidro 3.

Resultado finales en bloque menor. (Visitante) Décima 0 VS San Isidro 3. Novena 2 VS San Isidro 1. Octava 2 VS San Isidro 1.