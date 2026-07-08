Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La dupla catrielense integrada por Maira Inostroza y Pablo Molina tuvo una actuación sobresaliente en el Rally Aniversario de Choele Choel, una de las competencias de mountain bike más exigentes del calendario regional, al consagrarse campeones tanto en la Clasificación General Mixtos como en la Categoría Mixtos.

El circuito presentó un recorrido de alta dificultad, con sectores muy técnicos, exigentes ascensos y senderos que pusieron a prueba la resistencia física y la estrategia de cada equipo. Sin embargo, los representantes de Catriel lograron mantener un ritmo constante durante toda la carrera, demostrando un gran trabajo en conjunto para quedarse con el primer puesto.

“Fue un circuito técnico, durísimo y muy exigente, pero supimos mantener la cabeza fría, trabajar en equipo y dar el 100 por ciento en cada sendero”, destacaron tras cruzar la línea de llegada.

La competencia en parejas exige una coordinación permanente, confianza mutua y una preparación específica, aspectos que la dupla logró plasmar a lo largo de todo el recorrido para alcanzar el máximo escalón del podio.

Tras la victoria, Inostroza y Molina agradecieron el acompañamiento de quienes forman parte de su preparación deportiva, destacando el trabajo de 360 Bike Catriel, por el mantenimiento de sus bicicletas; Laboratorio Palma, por el apoyo brindado; Luxma Gym, por la preparación física; y especialmente a su entrenador Tonybike, responsable de la planificación de los entrenamientos y del asesoramiento técnico que permitió afrontar con éxito uno de los desafíos más duros de la temporada.