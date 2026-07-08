Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

El equipo Under The Bar tuvo una sobresaliente participación en el Campeonato Nacional de Powerlifting APL 2026, disputado del 25 al 28 de junio en la ciudad de Neuquén. El certamen, organizado por la Asociación Powerlifting Argentino bajo el lema “Donde se levanta el mundo”, reunió a los mejores exponentes del país y dejó excelentes resultados para los representantes regionales.

La delegación regresó con dos títulos nacionales y una destacada actuación colectiva, consolidando el crecimiento del powerlifting en la región.

Entre las figuras del torneo se destacó Flavia Galdames, quien se consagró campeona nacional en la categoría hasta 100 kilogramos. La atleta completó un total de 402,5 kilogramos, distribuidos en 150 kg de sentadilla, 90 kg de press de banca y 162,5 kg de peso muerto, una actuación que le permitió quedarse con el primer lugar del podio.

Otro de los grandes protagonistas fue Emanuel Rodríguez, quien obtuvo el título nacional en la categoría hasta 90 kilogramos modalidad Tested. El deportista logró un impresionante total de 667,5 kilogramos, tras levantar 255 kg en sentadilla, 150 kg en press de banca y 262,5 kg en peso muerto, coronando una actuación de altísimo nivel.

Por su parte, Ernestina Lacón también dejó una excelente imagen al finalizar en el quinto puesto nacional dentro de la competitiva categoría hasta 67,5 kilogramos. La atleta registró un total de 380 kilogramos, con 150 kg de sentadilla, 77,5 kg de press de banca y 152,5 kg de peso muerto, ubicándose entre las mejores exponentes del país.