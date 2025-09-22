Continúa programa de esterilización de mascotas » Catriel25Noticias.com

El programa estará funcionando desde el martes 23/9 al lunes 20/10 en el Barrio Ciudad de Catriel. Lo confirmó este lunes la Secretaria de Ambiente del Municipio Paloma Margath. «En barrio Preiss, se superaron las 80 cirugías. Todo salió muy bien. Los veterinarios, unos genios», exclamó la funcionaria.

Importante

La entrega de turnos se realizará el día martes 23/9 en el salón comunitario del Barrio Ciudad de Catriel (calles Río Negro y Primeros Pobladores) de 10 a 12hs en forma presencial.

La persona que solicite el turno debe ser mayor de edad y presentar DNI que acredite domicilio en el Barrio Ciudad de Catriel.

Sólo se realizarán castraciones con turno previo, luego se enviará un mensaje para confirmar el turno desde el número (2995 560499).

Una vez obtenido el turno, tener en cuenta para el día de la cirugía lo siguiente

No sé recibirán gatos en brazos, deben llevarlos en jaulas, transportín, o un medio que impida su escape.

Los perros deben ir con collar y correa. Bozal de ser necesario.