despiden a la madre que falleció luego de dar a luz » Catriel25Noticias.com

Los restos de Mariluz Rodríguez (42) son velados desde este lunes en la sala de calle Zurita 55, recibiendo sepultura este martes a las 11:00 horas en el Cementerio local.

El cuerpo de la joven madre fue entregado esta tarde a sus familiares. Se esperan resultados de la autopsia en la causa por muerte dudosa que lleva adelante el Fiscal Leandro López.

La mujer falleció el pasado sábado cerca de las 10:30 hs en el Hospital local, a 24 horas de dar a luz a su quinto hijo.

El Director del Hospital y cirujano que le practicó la cesárea y ligadura de trompas dijo que “es inentendible lo que sucedió. Era una persona sana, sin enfermedades de base. Una cirugía sin riesgos. El mismo día del parto estuve con la familia, estaban todos contentos y el sábado me encuentro con esta lamentable situación”, dijo el Dr Alberto Bellido