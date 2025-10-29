corte de energía por sectores » Catriel25Noticias.com

Los operarios de la distribuidora EdERSA realizarán el JUEVES 30/10 tareas de mantenimiento sobre redes de media tensión y subestación transformadora en CATRIEL.

Se trata de labores que contribuyen con la constante mejora del servicio de distribución eléctrica, y que demandarán una serie de CORTES PROGRAMADOS de energía a desarrollarse desde las  14:00 a 16:00 en los Barrios Santa Cruz y Lote 15; y sector comprendido por las calles San Martín, Cacique Catriel, Formosa y La Pampa.

Solicitamos a los vecinos tomar las medidas de seguridad necesarias.

