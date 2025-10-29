Liberatore dejó la presidencia del Aeroclub Catriel » Catriel25Noticias.com

En diálogo con radio “Alas” el dirigente anunció que desde la fecha no presidirá la comisión del Aeroclub local, el cual fue ideado, proyectado y creado por su persona con un grupo muy pequeño en los comienzos.

“Es tiempo de dar lugar a gente joven y con mucha capacidad. Ya creo haber creado las bases para una institución muy necesaria para la localidad. La gente no dimensiona lo que significa un Aeroclub para su ciudad. Nos costó mucho llevar a delante este proyecto. Golpeamos todas las puertas necesarias para que se concrete. Agradezco a los que nos creyeron y nos dieron una mano y al grupo que siempre estuvo en la comisión o colaborando fuera de ella”, expresó

“Si bien no voy a ser presidente, seguiré ligado a la institución. Tengo muchos contactos que se pueden aprovechar para futuras acciones. Me voy sabiendo que dejo una institución funcionando y con mucho futuro. Mi sueño era que el Aeroclub tenga su propio avión, no pudo ser”, dijo

“Queda mi agradecimiento a aquellos que creyeron en mi proyecto durante largos nueve años. Hoy me retiro feliz de ser parte de la historia de Catriel. Con la colaboración de un pequeño Pero valioso grupo, queda plantado en plena puerta norte de nuestra Patagonia , un punto de referencia como es un aeródromo y un monumento a Malvinas único en su tipo y tamaño en Río Negro. Mis deseos de éxitos a la nueva Comisión Directiva. A todos, mil gracias y que Dios los bendiga”, finalizó