cruces en todas las divisiones y visita a San Carlos en Primera » Catriel25Noticias.com

La Unión Deportiva Catriel tendrá un fin de semana cargado de actividad en divisiones inferiores, formativas y primera división, con compromisos correspondientes a la Fecha 39 de la Liga Confluencia. (www.infosports.com.ar)
El club disputará sus encuentros tanto de local como de visitante, mientras que el domingo la Primera volverá a salir a la ruta para enfrentar a San Carlos de Allen, en un duelo decisivo.
Domingo 30: San Carlos vs. Unión Deportiva Catriel (en Allen)
La jornada central del fin de semana será en Allen, donde la Depo visitará a San Carlos con el siguiente cronograma:
El encuentro de Primera División será transmitido en vivo por Alas FM 95.1, con toda la cobertura minuto a minuto desde el estadio allense.
Sábado 29: actividad de inferiores
La Fecha 39 también tendrá acción el sábado, con la UDC participando en doble condición: visitante y local, según la categoría.
Visitantes
-
Décima División: 13:00 hs
-
Novena División: 14:30 hs
-
Octava División: 16:00 hs
Locales
-
Séptima División: 12:30 hs
-
Sexta División: 14:00 hs
-
Quinta División: 16:00 hs