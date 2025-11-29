cruces en todas las divisiones y visita a San Carlos en Primera » Catriel25Noticias.com

La Unión Deportiva Catriel tendrá un fin de semana cargado de actividad en divisiones inferiores, formativas y primera división, con compromisos correspondientes a la Fecha 39 de la Liga Confluencia. (www.infosports.com.ar)

El club disputará sus encuentros tanto de local como de visitante, mientras que el domingo la Primera volverá a salir a la ruta para enfrentar a San Carlos de Allen, en un duelo decisivo.

Domingo 30: San Carlos vs. Unión Deportiva Catriel (en Allen)

La jornada central del fin de semana será en Allen, donde la Depo visitará a San Carlos con el siguiente cronograma:

El encuentro de Primera División será transmitido en vivo por Alas FM 95.1, con toda la cobertura minuto a minuto desde el estadio allense.

Sábado 29: actividad de inferiores

La Fecha 39 también tendrá acción el sábado, con la UDC participando en doble condición: visitante y local, según la categoría.

Visitantes

Décima División: 13:00 hs

Novena División: 14:30 hs

Octava División: 16:00 hs

Locales