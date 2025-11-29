vóley y fútbol infantil con dos grandes jornadas municipales » Catriel25Noticias.com

Catriel se prepara para vivir un fin de semana cargado de actividad deportiva, con propuestas para toda la comunidad y la participación de escuelas municipales y clubes locales. Tanto el vóley como el fútbol infantil serán protagonistas de dos encuentros que prometen convocar a familias, entrenadores y amantes del deporte.(www.infosports.com.ar)

Tercera fecha del Gran Prix de la Liga Municipal de Vóley

Este domingo 30 de noviembre, el SUM N° 78 será sede de una nueva fecha del Gran Prix de la Liga Municipal de Vóley, donde equipos de la ciudad disputarán una intensa jornada de competencia.

La fecha representa una nueva oportunidad para que los conjuntos locales sumen puntos y continúen avanzando en el certamen. Desde la organización municipal destacaron la creciente participación de jugadoras y jugadores, y el acompañamiento del público en cada encuentro.

Regresa la Liga Municipal de Fútbol Infantil

El sábado 29 de noviembre, desde las 09:00, vuelve la actividad para los más chicos con una nueva jornada de la Liga Municipal de Fútbol Infantil.

El encuentro tendrá lugar en el Predio Don Lobos, ubicado en San Juan y Líbano.

Participarán:

Los pequeños futbolistas protagonizarán una mañana repleta de juegos, camaradería y aprendizajes deportivos, bajo la coordinación del área municipal de Deportes.

Dos jornadas para acompañar y disfrutar

Desde el municipio invitan a las familias y a la comunidad a acercarse a ambos eventos para alentar a los equipos locales y disfrutar del deporte en un ambiente sano y recreativo.

Catriel continúa fortaleciendo sus ligas municipales, consolidando espacios de encuentro que estimulan el desarrollo deportivo y social de niños, jóvenes y adultos.