cuáles estarán habilitados y cuáles no » Catriel25Noticias.com

Los radares en Río Negro volverán a partir de noviembre, luego de un período de suspensión y readecuación. Actualmente, están inhabilitados en diversas rutas nacionales y provinciales a raíz de la aprobación de la ley 5726 que regula el funcionamiento de los cinemómetros controladores de velocidad en todos los caminos y rutas existentes en la provincia.

Javier Acevedo, presidente del bloque de la coalición cívica ARI, confirmó que la reactivación de los radares se llevará a cabo por disposición provincial. «Así me lo manifestó el ministro de Seguridad, Daniel Jara. Están ultimando el tema de la reglamentación que está terminando legal y técnica y la fiscalía de Estado. A mediados de noviembre tendría que estar toda la reglamentación y todos los radares con toda la cartelería, con todo lo que se exige para que un radar se ponga nuevamente en funcionamiento y tenga por supuesto la reglamentación legal», afirmó Acevedo.

La norma aprobada en julio establece la obligatoriedad de una adecuada cartelería que informe a los conductores sobre la proximidad de radares y velocidades máximas permitidas. El legislador del ARI recordó que la ley establece la obligatoriedad de la cartelería para que «el conductor tenga información fehaciente de que se aproxima un radar, de las velocidades máximas permitidas para transitar esos lugares«.

La ley estipula que debe haber señalización a 900 metros antes de los cinemómetros, así como la indicación de la autoridad de aplicación, que en este caso será la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

El legislador también resaltó la importancia de una señalización adecuada, que incluya «diferentes carteles de reducción de velocidad, lo que te hace unos seis, siete carteles en diferentes metros hasta que te aproximas al radar». Además, es obligatorio la colocación de conos fijos cada cien metros.

Acevedo advirtió sobre la falta de información en algunos lugares. «Hay radares que no tienen nada, no hay velocidades máximas, hay toda una falta de información y lo que tiene que hacer después la agencia provincial es mantener, cada seis meses o antes, tiene que mantener el control de que toda la cartelería no sea vandalizada ni sacada ni rota porque si no uno se lleva prácticamente por delante del radar y no se da cuenta de bajar la velocidad».

Qué pasa con los radares en municipios

En cuanto a la instalación de radares en los municipios, la ley establece que son las autoridades provinciales las que regulan su colocación en rutas nacionales y provinciales. Los municipios tienen la facultad de instalar radares dentro de su ejido urbano, siempre que no se ubiquen en una ruta provincia o nacional.

Acevedo remarcó que «los municipios andinos, Dina Huapi, Bariloche, El Bolsón, se dedicaron en este último tiempo a mentirle a la gente. Muchas veces se creen que son autónomos y que no pertenecen a las leyes provinciales y no es así».

«El ministro de seguridad me aseguró que los que fueron habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para algunos municipios y los que fueron habilitados por la Agencia Provincial, que serían dos bloques de radares, todos quedan a partir de esta ley bajo la órbita de la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Esta reglamentación los encuadra a todos y si alguna localidad quiere habilitar un radar, tiene que tener expresa pedido a la Agencia».

Acevedo se refirió además, a los radares de Valle Medio que no han sido habilitados: «Si siguen multando o hay alguna multa, que no la paguen porque está fuera de la ley».