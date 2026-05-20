Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

La empresa de servicios “Suren”, que brinda soporte a la operación de la Operadora Petróleos Sudamericanos, anunció la contratación de 16 trabajadores de la localidad de Catriel.

Luego de un período de capacitación, los nuevos colaboradores se sumarán al equipo de torre (Suren-08), cuarto equipo de torre en actividad dentro de la operación.

Este paso representa un impulso concreto a la inversión en campos maduros y un aporte significativo a la generación de empleo local, fortaleciendo la actividad laboral y el desarrollo económico de la comunidad Catrielense.

La Operadora Petroleos Sudamericanos tiene concesión en los yacimientos “Medanito”, “el Santiagueño”, “Bajo del Piche”, “Ramblones”, “Centro Oeste” y “Cerro Hamaca Oeste”.

La actividad forma parte del programa de inversiones previsto en las concesiones de áreas petroleras del Gobierno de Río Negro.