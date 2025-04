Cuándo serán las vacaciones de invierno en cada provincia » Catriel25Noticias.com

De acuerdo al calendario escolar establecido por el Ministerio de Educación, ya se dieron a conocer cuándo será el receso escolar.

A poco de finalizar el cuarto mes del 2025 y a unos días del inicio de un nuevo descanso extra por el fin de semana largo de los feriados del 1 y de mayo, ya se conocieron las fechas de cuando los estudiantes tendrán las vacaciones de inverno. Las fechas son diferentes según la provincia.

De acuerdo a calendario escolar 2025 que ya está establecido por el Ministerio de Educación de la Nación, ya están confirmadas las fechas de las vacaciones de invierno en todas las provincias del país.

Todas las fechas, provincia por provincia

-Buenos aires 21/07 al 1/08/25.

-CABA 21/07 al 1/08/25.

-Catamarca 14 al 25/07/25.

-Chaco 21/07 al 1/08/25.

-Chubut 07 al 18/07/25.

-Córdoba 07 al 20/07/25.

-Corrientes 14 al 25/07/25.

-Entre ríos 07 al 18/07/25.

-Formosa 14 al 25/07/25.

-Jujuy 14 al 25/07/25

-La Pampa 14 al 25/07/25.

-La Rioja 07 al 18/07/25.

-Mendoza 07 al 20/07/25.

-Misiones 14 al 27/07/25.

-Neuquén 07 al 18/07/25.

-Río Negro 07 al 18/07/25.

-Salta 14 al 25/07/25.

-San Juan 07 al 18/07/25.

-San Luis 07 al 18/07/25.

-Santa Cruz 14 al 25/07/25.

-Santa Fe 07 al 18/07/25.

-Santiago del Estero 21/07 al 1/08/25.

-Tierra del fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 14 al 25/07/25.

-Tucumán 07 al 18/07/25.

Todos los feriados y descansos extras que quedan en el año

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador en Argentina y es un feriado inamovible en el país, por lo que se convertirá en el próximo descanso que habrá en el país.

Este año cae jueves, pero el Gobierno Nacional aclaró que decidió que no se trasladará ya que es feriado inamovible por la Ley 27.399 y no puede ser modificado sin un cambio legislativo. Pero confirmó que se dictaminó que el día siguiente, es decir el viernes 2 de mayo, será un “Día no laborable con fines turísticos”, por lo que quedará a decisión de cada empresa si los empleados trabajan. Aunque cabe aclarar que esos días no habrá clases en las escuelas.

Los próximos días no laborables

-2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos.

-15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos.

-21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos.

Los feriados que quedan

-Jueves 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador.

-Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

-Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

-Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

-Lunes 18 de agosto: trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

-Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

-Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

-Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

-25 de diciembre: Navidad.