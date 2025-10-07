un lujo en el «Sánchez Carrillo» » Catriel25Noticias.com

«Made in Lanús» es una obra teatral de Nelly Fernández Tiscornia, con la dirección de Luis Brandoni, que narra el regreso de una pareja de argentinos que viven en el exterior y su reencuentro con familiares en Lanús, reflejando problemas de identidad y desarraigo en el país.

La obra, que debutó en 1986, se presenta actualmente en diversas salas del país, incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, y otras regiones como Santiago del Estero y Mendoza, girando por diferentes escenarios con un elenco encabezado por Alberto Ajaka y Cecilia Dopazo.

Detalles de la obra

Autoría: Nelly Fernández Tiscornia.

Dirección: Luis Brandoni.

Elenco: Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni, Malena Solda.

Trama: Mabel y Osvaldo, una pareja que vive en Norteamérica, regresan a Argentina tras 10 años para un casamiento. El reencuentro con los hermanos de Mabel, La Yoli y El Negro, en Lanús, un matrimonio de clase media de la zona, despierta un choque de miradas sobre la vida, la identidad, y las crisis que atraviesa el país.

Temática: Desarraigo, pertenencia, identidad y la problemática social argentina.

Recorrido regional (septiembre y octubre de 2025)

La obra realiza una gira por la región, participando en eventos culturales y teatros de diversas localidades:

17/10 Gral Roca

18/10 Neuquén

21/10 Catriel – Centro Cultural “Sánchez Carrillo”

22/10 Villa La Angostura

24/10 Bariloche

En Catriel, entradas en venta en el mismo Centro Cultural o PlateaNet