Dolor y consternación en la despedida de las víctimas del accidente de la ruta 22 » Catriel25Noticias.com

En una jornada marcada por el dolor de haber perdido a cuatro vecinos de la ciudad en un accidente de tránsito, la ciudad despidió a una de sus médicas preferidas. Liliana Cocuza supo ganarse el corazón de los Catrielenses por su labor, tanto en Salud Pública como privada.

Cada vecino quiso dar su último adiós y se acercó al SUM Municipal donde se realizó el velatorio de las cuatro víctimas fatales. Luego del velatorio, el cortejo fúnebre recorrió algunas calles de la ciudad para dirigirse el Hospital “Cecilia Grierson” donde trabajada la médica y trabaja su esposo y único sobreviviente del accidente Justo Pastor Gutiérrez. Allí sus compañeros la despidieron con sentidos aplausos.

El incompresible accidente de tránsito ocurrió el fatídico viernes 21 a las 07:00 de la mañana en la Ruta 22 cuando la Ecosport en la que viajaban hacia Las Grutas fue embestida por Axel Araneda de 29 años a bordo de una Amarok. Conducía a exceso de velocidad (170 mkm/hra), manipulando su celular y había consumido alcohol y estupefacientes. Hoy le formularon cargos y quedó detenido hasta el juicio. Fue acusado de cuádruple homicidio culposo agravado con prisión preventiva por cuatro meses e inhibición de bienes.