rescatan a un menor del Río Colorado » Catriel25Noticias.com

Personal de Bomberos Voluntarios y Policía logró rescatar sano y salvo a un menor que había cruzado hacia la margen opuesta del río, en la zona cercana a la captación de agua del Municipio y no podía regresar por la fuerte corriente.

Dos dotaciones de Bomberos llegaron al lugar, los rescatistas acuáticos hasta él con un bote, pudieron ponerlo a salvo.

El menor fue trasladado en ambulancia al hospital para realizarle los chequeos médicos de rigor y luego se encontró con sus padres.

Final feliz f un operativo que mantuvo en alerta a toda la comunidad.

