Reto viral: en Catriel las amenazas llegaron a las Escuelas Primarias

Esta vez el reto viral se extendió a las escuelas primarias y ya son tres en la ciudad que están en alerta y activaron el protocolo que aconseja el Ministerio de Educación.

Pintadas en los baños y otros mensajes amenazantes fueron encontrados por los directivos o denunciados por los propios alumnos.

La Escuela n° 306 suspendió las clases para este jueves y se evaluarán medidas a tomar en las escuelas 204 y 218 donde también aparecieron mensajes intimidatorios.

Si bien esta modalidad había comenzado en los colegios secundarios, ahora se extiende también a las primarias.

Desde Supervisión de Escuelas se enviaron mensajes a los padres y comunidad en general.