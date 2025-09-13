el clásico fue para Catriel » Catriel25Noticias.com

En un partido parejo que se definió cuando expiraba el tiempo reglamentario, La Unión Deportiva Catriel despachó a Petroleros Pampeanos por 1 a 0 adjudicándose el «Clásico del Río Colorado».

Haciendo un análisis más profundo del encuentro, tal vez la visita contó con alguna posibilidad más que “La Depo” para marcar la diferencia, pero en el fútbol los resultados se mide por goles, en este caso Catriel marcó uno y la visita no pudo concretar.

El siempre vigente Gabriel Salinas, fue el autor del gol Catrielense después de un desborde de Lautaro Rivero con centro al punto del penal que Salinas pudo cambiar por gol cuando se jugaban ya 44 minutos del segundo tiempo. Salinas que había saltado a la cancha en el inicio del segundo periodo en reemplazo de Cortéz.

Los destacados de la jornada, en Catriel Salinas por el gol, en la visita Romero demostrando siempre su calidad en el juego, pero el mejor de la cancha sin dudas fue el golero canario que logró mantener su arco en cero , una vez más Franco García se erigió en el destacado de la noche. Dirigió Pedro Mareco de la Liga Neuquina.

En tercera ganó Petroleros por la mínima.