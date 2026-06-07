Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Catriel no sale de la consternación por el accidente fatal ocurrido en la madrugada de este sábado. Mientras, se conocen algunos detalles de lo ocurrido.

Cerca de las 05:00 hs, el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Catriel, alerta a la policía sobre un impacto en la torre de acceso y Ruta 151.

La imagen les mostraba a los operadores un vehículo a alta velocidad cruzando la ruta en la rotonda y ahí se interrumpe la grabación. El impacto de la camioneta con la garita de la bomba y la torre, hace que se desconecte la cámara montada en el extremo de la estructura.

Hasta allí llegaron los equipos de emergencia y se encontraron con la peor imagen. Un joven fallecido, otro con graves heridas y una camioneta destruida.

Agustín Héctor Sosa (22), conductor de la camioneta, falleció en el acto, su acompañante de apellido Cruz, un joven de Rincón de los Sauces, resultó con graves heridas, fue trasladado al hospital local. Este domingo se encuentra en sala común fuera de peligro.

Agustin Hèctor Sosa (22)

Los investigadores habrían descartado la participación de un segundo vehículo ya que se presumía que se trataba de una carrera (picada).

Al parecer, y por lo que se observa, solo se trato de una camioneta a alta velocidad que no pudo ser controlada por el conductor y termino estrellándose contra el monumento al petróleo. A esa hora había una intensa niebla y la visibilidad era escasa, lo que pudo haber incidido en el desenlace fatal.

Los restos de Agustín Sosa (hijo de una reconocida familia de la localidad), serán velados hoy en sala de Calle Córdoba y Dinamarca.