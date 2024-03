«El delegado Acébal miente» » Catriel25Noticias.com

Luego de la denuncia pública del Delegado de Educación sobre el incumplimiento municipal al mantenimiento de escuelas, la Intendente no se guardó nada. “Una vez más esta Intendente se hace cargo de los errores ajenos..”

A una semana del inicio del ciclo lectivo, según Educación, las escuelas no están en condiciones de comenzar las clases por falta de mantenimiento por parte del municipio que debe cumplir el convenio con la provincia vigente hasta abril 2024.

Desde el municipio inmediatamente salieron a aclarar que los trabajos están hechos e invitaron al delegado a recorrer las escuelas, aportando fotografías y facturas pagas a una empresa recomendada y contratada por el Delegado Acébal.

Marisa Pérez, responsable del área de finanzas habló este mediodía por radio “Alas”.

Marisa Pérez (Secretaria de Finanzas)

“Tuvimos una reunión con el delegado donde nos dijo que él tenía una empresa para realizar los trabajos y que nosotros debíamos aportar los materiales y eso hicimos. No sé que es lo que no entendió, para nosotros fue todo muy claro. Entregamos materiales, pagamos las facturas por trabajos de limpieza de tanques, desmalezamiento, fumigación y demás. El compromiso es muy claro, él insistió en que tenía las empresas para realizar los trabajos y nosotros aportamos los materiales y pagamos. Si los trabajos no se hicieron, dónde están los materiales. El nos dio un listado y los compramos y entregamos”, aclaró

“No entiendo el reclamo a esta altura, si él no puede hacerlo, sólo tiene que decirnos y nosotros lo haremos con nuestros proveedores. Nosotros vamos a cumplir con el convenio hasta abril, como corresponde”.

“Ya hemos abonado a una empresa que él contrató “JM Servicios” para realizar los trabajos, lo hemos convocado varias veces al delegado para ver cómo va todo pero no apareció por el municipio”, finalizó Pérez

QUE DIJO LA INTENDENTE

Fiel a su estilo, Daniela Salzotto no se guardó nada.

“Unja vez más, esta Intendente se hace cargo de errores ajenos dejando en evidencia la verdad y demostrando quién no está haciendo su trabajo en tiempo y forma.”

“ El Delegado miente, lo invito a recorrer las escuelas y ver lo que hemos hecho. Todo lo que nos comprometimos, lo hicimos”, finalizó