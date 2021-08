El gobernador Ziliotto llega a 25 de Mayo y lo reciben con reclamos

Llegará a 25 de Mayo este miércoles el gobernador pampeano y, según se supo, habrá movilización de agrupaciones sociales que reclamarán trabajo y reparación urgente de la ruta 151 entre otros temas.

Si bien no trascendió la agenda que cumplirá el gobernador, se cree que visitará El Sauzal donde se realiza una obra de ampliación de la escuela primaria del lugar y anunciaría obras de asfalto para 25 de Mayo.

Agrupaciones sociales hicieron pública una nota enviada al primer mandatario:

Al Sr. Gobernador de La Pampa Don Sergio Ziliotto

De nuestra mayor consideración nos dirigimos a usted con el fin de hacerle saber, que ante el incumplimiento permanente por parte de sus funcionarios locales, autoridades Municipales y después de haber tomado conocimiento de que va a visitar nuestra localidad, lo vamos a recibir con fuertes protestas sociales, para que tome conocimiento en persona de todos los atropellos que se viven a diario en 25 de Mayo.

Es de público conocimiento su visita a esta localidad por ello es que vecinos de distintos sectores de la sociedad civil se van a sumar a nuestros reclamos, es la única posibilidad que tenemos nosotros de hacer visibilizar los mismos.

Demás está señalar que de todas las notas que le hemos enviado no ha contestado ninguna, tal vez no le importe lo que está pasando aca, y parece ser que porque la distintos medios garficos de la Provincia no muestran lo que se vive aca en 25 no es verdad lo que nosotros manifestamos, todo lo contrario señor gobernador.

Por ello y sabiendo que su presencia no va a pasar desapercibida, lo invitamos a que tome contacto con la realidad, no podemos permitir que nuestra gente viva en el abandono total, sabiendo la población todos los recursos que se generan en esta tierra de oportunidades para pocos.

Queremos trabajo y que se cumpla con el 80% de mano Pampeana. Donde quedó eso que decia Eva Duarte de Perón que, El trabajo Dignifica señor gobernador, no la bolsa de mercadería que da el Municipio haciendo clientelismo barato con la necesidad de la gente y generando mayor cantidad de pobres.

Sin mas que agregar y esperando que su estadía sea beneficiosa para 25 de Mayo lo saludamos atentamente.



5

/ 100









Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado