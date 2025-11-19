El gobierno elimina retenciones al petróleo convencional » Catriel25Noticias.com

El Gobierno nacional anunció este martes la eliminación de las retenciones al petróleo convencional, una medida destinada a impulsar la actividad hidrocarburífera y brindar mayor previsibilidad al sector.

El anuncio se dio en el marco de las reuniones que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantienen con gobernadores en Casa Rosada para avanzar en consensos vinculados a las reformas y al Presupuesto 2026.

La iniciativa, que comenzó con un acuerdo junto a la provincia de Chubut, apunta a extenderse de manera progresiva al resto de las jurisdicciones productoras. Según informó Casa de Gobierno, el esquema se basa en “esfuerzos compartidos”:

La Nación se compromete a modificar los derechos de exportación.

Las provincias revisarán regalías y cánones para sostener el acompañamiento al sector.

Las empresas deberán mantener los niveles de producción y asegurar los planes de inversión para garantizar la continuidad de la actividad.

La formalización de la medida ocurrió tras el encuentro entre el ministro de Economía, Luis Caputo, el gobernador chubutense Ignacio Torres, el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el titular de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

Este miércoles está prevista la firma del acuerdo por parte del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, quien no participó del encuentro inicial debido a la emergencia climática en su provincia.

Mientras tanto, permanece abierta la incógnita sobre si Río Negro y La Pampa se sumarán al convenio. En ambas provincias, un gran porcentaje de la producción petrolera es de tipo convencional, por lo que la medida tendría impacto directo en el sector.