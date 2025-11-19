Lali, Cazzu, YSYA y Damas Gratis » Catriel25Noticias.com

El Municipio de Gral Roca anunció una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana, que se desarrollará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero de 2026. La confirmación se produjo cuando circulan versiones sobre la cancelación de la Fiesta de la Pera en Allen, por los descalabros financieros locales.

La FNM será en el Predio Ferial Municipal de calle Tronador 260, una celebración clásica del fin de la cosecha en el Alto Valle.

Los espectáculos nacionales para esta edición 2026 son: YSYA y NEO PISTEA el viernes 20; EMANERO y DAMAS GRATIS el sábado 21; LALI y CAZZU el domingo 22. También habrá una selección de los mejores músicos y elencos de baile regionales.

Además de artistas nacionales y regionales, el público podrá participar del clásico “Concurso del Peso de la Manzana”, “Concurso de Embaladores y Embaladoras”, “Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo”, “Concurso de Ideas Emprendedoras”, y visitar el “Mini-Circuito Productivo Infantil”, Parque de Diversiones, Paseo Gastronómico, Ferias y Exposiciones, entre muchos otros atractivos.

“La Fiesta Nacional de la Manzana implica un fuerte impulso al turismo y al comercio local, pero sobre todo es un homenaje a nuestra propia identidad, una experiencia que compartimos en familia o con amigos cuando disfrutamos de espectáculos musicales de primer nivel, paseamos por el Predio, nos encontramos con nuestra cultura, con nuestra historia y las tradiciones valletanas”, expresó la intendenta María Emilia Soria.

Como en cada edición, el desafío deportivo estará presente con el “Manzana Skate Park” y con el “Tría Cross de la Manzana”, prueba combinada que se desarrollará en el Área Natural Protegida Paso Córdoba.

En los próximos días se brindarán más detalles sobre cada una de las actividades, convocatorias, y concursos, así como diferentes aspectos organizativos.

Al igual que todos los años, la entrada a la Fiesta Nacional de la Manzana es gratuita y además se pondrán a la venta accesos preferenciales para quienes quieran estar más cerca de sus artistas favoritos.