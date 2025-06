El hockey de Catriel recibe a Marabunta B (actividad suspendida) » Catriel25Noticias.com

Las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 del Catriel Rugby Club jugarán este domingo en condición de local. La Sub 14 se medirá ante el actual puntero. (www.infosports.com.ar / FM Alas)

(ACTIVIDAD SUSPENDIDA POR INCLEMENCIAS CLIMATICAS)

Por Victor Suárez

Este domingo 29 de junio, el Catriel Rugby Club será sede de la Fecha 12 del Torneo Integración B, con tres encuentros decisivos en distintas categorías del hockey formativo. El rival será nada menos que Marabunta Rugby Club B, equipo que lidera la tabla en Sub 14 y se ubica en los primeros puestos en Sub 16.

La jornada, organizada por la Federación Rionegrina de Hockey (FRNH) y la Federación Neuquina de Hockey (FNH), comenzará a las 11:00 en la cancha del Catriel Rugby Club, donde los equipos locales buscarán hacerse fuertes de local y escalar posiciones en un campeonato que entra en su tramo definitorio.

Cronograma de partidos – Fecha 12

Actualmente, la Sub 14 de Catriel se encuentra en la cuarta posición con 20 puntos, mientras que su rival, Marabunta B, lidera con 23 unidades. El cruce promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

En Sub 16, Catriel Rugby Club también se posiciona en lo más alto con 20 puntos, igualando la línea de Punto Unido, y buscará mantener el liderazgo frente a un rival directo en la tabla.

Desde la organización del club invitan a toda la comunidad a acercarse y alentar a las y los jóvenes deportistas: