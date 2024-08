Catriel-El próximo fin de semana inicia el torneo de Hockey de la Federación Rionegrina, donde el Catriel Rugby Hockey tendrá en acción doble jornada en la fama femenina y masculina en su propia casa.

El día sábado 31 del corriente mes la actividad inicia en Catriel para la rama Femenina, a las 12hs para sub 12, 13hs sub 14 y 14hs para sub 16.