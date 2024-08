El Hockey del CRC se coronó el torneo Integración » Catriel25Noticias.com

Las formativas del Catriel Rugby Club en hockey se siguen destacando a nivel regional. En esta ocasión obteniendo nada mas y nada menos que el campeonato en sub 14 y el subcampeonato en sub 16. (infosports.com.ar / FM Alas)

El pasado día domingo comenzó la actividad en todo el alto valle para distintas categorías del hockey en el denominado torneo Integración 2024. Para el Hockey Catriel Rugby las chicas de sub 14 lograron la ansiada máxima presea al ganar en al final 1-0 con gol de Dana Castaño

Además sub14 se quedó con el premio a valla menos vencida del torneo.

Mientras, sub 16 no pudo alzarse con la máxima corona pero no pasó desapercibida su participación en este torneo, siendo de los equipos destacados y con mejor estadística en todos sus puntos, de hecho Valentina Romero se coronó como la goleadora del torneo.