El Intendente electo convocó a «trabajar todos juntos por 25 de Mayo»

“Depende del intendente ponerle fin a esta eterna grieta y empezar a construir, necesitamos gobernar para un pueblo entero”, aseveró Leonel Monsalve.

Fue una elección histórica, que se disputó voto a voto, con tensión y gran expectativa. Recién pudieron conocerse los resultados luego de las 22 hs del domingo y le dieron la victoria al actual concejal de Juntos por el Cambio, Leonel Monsalve Herrera, que se convirtió en el intendente electo de 25 de Mayo al imponerse con 2723 votos contra los 2620 obtenidos por el concejal David Bravo, quien encabezó la opción del Movimiento Popular Veinticinqueño. El candidato del Frejupa, Claudio Ulman cayó al tercer lugar con 989 sufragios. En 25 de Mayo, Martín Berhongaray (JxC), se impuso a Sergio Ziliotto.

En diálogo exclusivo con “Radio Alas”, el flamante ganador de las elecciones contó su incipiente carrera política: “empezamos hace tres años, en poco tiempo hicimos la campaña para 2019 y se dio ser concejal, desde aquel entonces hasta acá no habían otros candidatos del espacio que pudieran asumir el compromiso de ser el candidato a intendente, me tocó hacerlo, y fue con mucha fuerza, entereza. Y finalmente se dio, fue todo tan rápido que no puedo entender, todavía no caigo, soy creyente y estoy seguro que Dios tiene un propósito”.

Cabe recordar que Monsalve enfrentó y ganó en febrero la interna contra la unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio para definir el candidato a intendente, “a la interna, al principio la sufrimos y después nos dimos cuenta que nos sirvió, nos fortaleció. Si no hubiéramos tenido esa interna no estaríamos donde estamos, eso nos llevó a trabajar intensamente, fueron 6 meses de campaña intensa, todos los días en la calle”, destacó.

“La gente quería un cambio pero tenía miedo, yo les decía estén tranquilos, porque tu vecino de atrás quiere también un cambio, fui un psicólogo para muchos vecinos”, relató.

Monsalve insistió en que las demás fuerzas políticas de la localidad los subestimaron, “la fortaleza nuestra fue no apichonarnos, mi viejo salía en su camioneta Fiat “la monsalveta” le ataba un parlante y recorría las calles, fue todo a pulmón. En todo el pueblo pudimos colocar solo 50 carteles, la gente colaboraba con nosotros, venía gente del campo y nos ofrecía un chivo para hacer un sorteo y juntar plata. Otras fuerzas mostraban su poderío económico y su aparato, sentimos que nos subestimaron y eso nos fortaleció”, expresó

DOS MESAS EN DISCORDIA

Hacia el final de la jornada eleccionaria del domingo y cuando se disputaba voto a voto, se generó un inconveniente con dos mesas en dos escuelas, donde se denunciaron supuestas irregularidades. Desde el Movimiento Popular Veinticinqueño anticiparon que recurrirán a la justicia para pedir que anulen esas urnas.

“Me tocó fiscalizar en una de las escuelas, en una mesa donde teníamos una diferencia de 30 votos, cuando se cerró y contabilizó, desaparecieron sobres, y del otro partido (MPV) querían anular la mesa, impugnar, pero en una elección tan reñida eso nos perjudica, fue realmente una lucha con mucho debate, la policía intervino”, contó Monsalve

“Se elaboraron las actas y partieron a Santa Rosa, ojalá el tribunal electoral falle, se haga justicia y salga a favor nuestro.

Si llegan a anular las mesas, nos van a quitar algunos votos, pero no modifica el resultado final, seguimos ganando las elecciones” enfatizó. “Ganábamos en las dos mesas que están en conflicto”.

Además sostuvo que “fue algo intencionado, en algunas escuelas nos encontramos con sobre tirados en el piso, lo que indica que quisieron hacer el famoso voto cadena, intentaron hacer un juego sucio, gracias a dios no les salió y la gente pudo abrir los ojos de una vez por todas”.

“La elección fue para el infarto, minuto a minuto, había gente que lloraba, los creyentes oraban, fue algo muy tremendo”.

TRANSICIÓN

Luego de la victoria en los comicios, Monsalve ya evalúa proponer un proyecto de ordenanza que establezca un acuerdo de traspaso de gestión, “en el cual a nosotros nos beneficie en el punto de que queden situaciones regularizadas para tener un pie para arrancar” anticipó.

“Anoche se comunicó conmigo Daniela Salzotto (intendente electa de Catriel) me parece muy positivo porque habla de la construcción de dos espacios diferentes pero que tenemos la misma finalidad, de renovar, esos vínculos son fundamentales” remarcó.

“Tenemos pensado hacer reuniones con funcionarios provinciales, nacionales, con equipos técnicos para que nos asistan económicamente, que nos asesoren”.

MENSAJE TRAS LA VICTORIA

“Creo que los adversarios nuestros hicieron una buena campaña, pero si uno no para la bola y de echar culpas a los otros gobiernos, no avanzamos. Depende del intendente ponerle fin a esta eterna grieta y empezar a construir, necesitamos gobernar para un pueblo entero”.

“Agradecimiento a nuestras familias, al equipo de la Monsalveta y a la gente de 25 de Mayo, que ayer vimos toda esa alegría, sentimos que volvió la esperanza, salió el sol. Convocamos a todos los espacios a que trabajemos juntos por 25 de Mayo”.