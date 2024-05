El Provincial de Tenis de Mesa se jugará en Catriel » Catriel25Noticias.com

Fue confirmada la sede del Torneo más importante del Tenis de Mesa Rionegrino y a pedido de los delegados provinciales y la gestión del Profesor Cristian Pereyra, se decidió realizarlo en el renovado SUM Municipal ” Eldo Oscar Carro” de la Ciudad de Catriel, el día 1 y 2 de junio del corriente año.

Las categorías a disputarse serán Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 19, Mayores y Maxis, tanto Masculino como Femenino, siempre sujeto a las inscripciones, también se disputará un Torneo Abierto de 3ra, 2da y 1ra Categoría.

Es de recordar que dicho Torneo otorgara 4 plazas por categoría para disputar el Torneo Nacional de Tenis de Mesa a disputarse en el mes de Julio en Oberá Misiones.

Para dicho evento se espera deportistas de Ciudades importantes como Viedma, San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Río Colorado, Cipolletti, General Roca y los locales Catriel.

El referente local y Profesor Cristian Pereyra, resaltó que junto a la directora de Deportes del municipio Srta. Ayelen Cayunao ya comenzamos a trabajar en la puesta a punto del decimoquinto Provincial.

Esperemos que los amantes de este deporte Olímpico nos acompañen y puedan disfrutar viendo o disputando este gran encuentro de tenemesistas.

En el orden local esperamos contar con 5 jugadores consagrados en este Deportes como lo son Priscila Jara, Tobías Pereyra, Santiago Serra, Ignacio Serra y Manu Pereyra, también se presentaran jugadores de las escuelas municipales de Catriel y para el Abierto ya confirmaron su presencia jugadores de 25 de Mayo La Pampa.

Para inscripción o mayor información comunicarse al Sr Gabriel Serra Celular N °(299 – 6 725191) o al Sr Cristian Pereyra Celular N° (299 -5722128).