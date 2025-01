«El sólo quería proteger a sus hijos» » Catriel25Noticias.com

Fabián Rodríguez de 52 años, padre de cinco hijos, murió este lunes por la noche después de recibir al menos 11 puntazos de arma blanca. La autopsia revelará si algún disparo de arma de fuego ingresó en su cuerpo ya que se habrían utilizado armas caseras tipo tumberas en la agresión. La madre de la víctima fatal habló hoy con radio «Alas».

La comunidad sigue consternada por salvaje homicidio del conocido vecino. Como ya se informó, el caso está relacionado con el abuso de uno de sus hijos.

El principal acusado de ambos hechos es su hijastro, de 21 años, a quien había denunciado como autor del ataque sexual a su hijo de 12 años. Hay una segunda arrestada que es una mujer y un menor demorado, que quedó a disposición de la SENAF -Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-.

La versión de la madre de la víctima

La primera versión que circuló indicaba que Rodríguez había concurrido a ese domicilio, donde vive su ex pareja junto a sus cinco hijos menores (de 12,11, 10, 5 y 2 años) y otros dos hijos más grandes producto de una relación anterior (entre ellos el sospechoso), con la intención de hacer “justicia por mano propia”.

Horas antes había trascendido por redes sociales una convocatoria para apoyarlo en la supuesta represalia.

Sin embargo, la madre del fallecido (Rosa Cerda), aclaró que no fue así, sino que había ido con la intención de recuperar a niños, dado que esperaba la presencia de autoridades judiciales para que se los entregaran.

“Era un pibe trabajador, que hacía lo que podía y sufría por sus hijos. Lo único que quería era que no le pasara nada a otro de sus hijos”, expresó Rosa con tono compungido en una entrevista realizada por “Radio Alas”.

Hermanastro acusado de abuso

La mujer dijo que el propio niño le había contado al padre que su hermanastro lo había “violado”, por lo que el miércoles de la semana pasada, cuando regresó de la localidad neuquina de Añelo donde atiende un puesto de comida al paso, hizo la denuncia en la Comisaría de la Familia.

En la presentación mencionó nombre y apellido del acusado y pidió que le impusieran una prohibición de acercamiento hacia los cinco chiquitos, pues continuaban viviendo bajo el mismo techo con el presunto abusador.

Sostuvo que para reclamar la tenencia estuvo en la Policía, la Fiscalía, al hospital y a la Senaf.

“Donde lo mandaban iba”, aseveró.

Sin embargo le indicaron que debían tomarle declaración al niño en cámara Gésell, aunque primero le debían explicar de qué se trataba el procedimiento y mantendría una entrevista con una psicóloga.

Si bien logró que el menor víctima se fuera con él, se manifestaba alarmado por los otro cuatro aún estaban con su mamá y el sospechoso.

Temía por sus otros hijos

Preocupado por lo que le podía pasar, Rosa recordó que “el lunes alrededor de las 16 Fabián llamó a su ex pareja y le dijo que quería hablar con ella para que le entregara las criaturas. Pero ella se negó”.

Horas más tarde subieron un mensaje a las redes sociales en la que convocaban a los vecinos a ir a la casa del barrio Preisse, pero no para “hacer justicia por mano propia”, sino para retirar a los menores.

Pero él no estaba dispuesto a participar. “Mami no quiero ir porque no quiero tener problemas”, sostuvo que le dijo, y ella apoyó esa decisión.

Sin embargo desde su entorno de amigos y conocidos lo alentaron a ir.

“Vamos Fabián, que te tienen que entregar a tus hijos”, le decían. Entonces fue.

Como la manifestación se había hecho pública, cuando llegaron al lugar “lo estaban esperando”.

La mamá dice que tenían armas de fabricación casera, “tumberas”, y que hicieron disparos. Hay vecinos que ratificaron ese dato.

Rosa lamentó que después se enteró que salió su ex pareja y que lo agredió físicamente, y que mientras lo tenía agarrado, “sus críos lo apuñalaron”, aunque no descarta que ella también lo hubiera agredido con un arma blanca. Según los trascendidos, habría sufrido una decena de puntazos en el cuerpo, el cuello y el rostro.

Cuando llegó la policía encontró a Rodríguez herido, tendido en el suelo. Lo trasladaron al hospital de Catriel, donde poco después falleció a causa de la gravedad de las lesiones.

Mientras que detuvieron al joven de 20 años, su hermano de 17 y posteriormente la madre de ambos y a la vez madre del niño que habría sido abusado.

Los uniformados también acordonaron todo el sector y secuestraron en el lugar un cuchillo de cocina, tipo Tramontina.

La investigación quedó a cargo del fiscal de Cinco Saltos, Leandro Gómez, quien se había trasladado a Catriel.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que había tomado distintas medidas. Entre ellas tomó declaraciones a testigos y allegados y recibió informes elaborados por el Gabinete de Criminalística. No se descartaba que ordenara otros procedimientos con el correr de las horas. Además ordenó trasladar el cadáver a la morgue judicial de General Roca para realizarle la autopsia.