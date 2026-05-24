Noticias de Catriel hoy | Río Negro, 25 de Mayo y región

Gritos y amenazas precedieron la salida del Secretario de Obras Públicas de 25 de Mayo Lito Orozco, hasta no hace mucho, el hombre de mayor confianza del Intendente Monsalve.

Según se supo, el tercero en discordia sería nada menos el multifuncionario Lucho Oga.

Los pasillos de municipio hablan del poco poder de decisión y autoridad del jefe comunal ante sus funcionarios y prefiere apelar al desgaste, que se cansen, se vayan solos y de esa manera salir airoso de la situación.

El pasado viernes, el propio Orozco confirmó su salida del equipo de la gestión Monsalve. Lo hizo a través de un video que subió a las redes. “Hago este video cortito para decirles que no estoy más en la municipalidad, estoy en un proceso de desvinculación. Todo tiene un principio y un final, no quería pero las circunstancias así lo dicen”, anunció.

En lo particular estoy a disposición, pero en lo laboral ya estoy desvinculado totalmente. Estoy con carpeta médica y hay un proceso administrativo y legal que cumplir para cerrar el expediente. Si hay que dar explicaciones las daré, hoy no es el momento”, agregó.

Simplemente decirles que dejé todo por esto, pero las cosas uno las planifica y a veces no salen como uno quiere. Yo dejé 20 años en una empresa privada para venir acá, renuncié, no es que me indemnizaron, pero las cosas se dieron así”, concluyó su mensaje.

Desde el entorno de Monsalve dicen que la convivencia ya era inviable y que la gota que rebalsó el vaso tuvo que ver con una medida, precisamente de Oga de no contratar los servicios de la pareja de Orozco (Gráfica) para el ploteo del nuevo Museo Geominero inaugurado recientemente.

Lito Orozco prometió hablar cuando sea necesario y parece que va a prender el ventilador, lo que no dejarla bien parado al Intendente.

Al margen de lo dicho ne el video, Orozco se fue muy caliente del municipio (casi llorando) y prometiendo “Esto no va a quedar así. Todos van a saber quien es este tipo”. Se refería a Monsalve?

Monsalve-Alvarez-Orozco. (Otros tiempos)

DIFERENCIAS.

También ayer, la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marina Álvarez, habló del tema con Radio 7. “No me pone contenta que se vaya un funcionario, tengo un aprecio especial por Lito. Sé algunos detalles por reuniones, pero no soy quien tiene decirlos”, se excusó.

Álvarez también reveló entre líneas que se trata de “una situación más bien personales” ocurrida entre Monsalve y Orozco por diferencias mutuas. “Es una situación que no hemos vivido y solamente lo saben el intendente y Lito, cada uno tendrán la libertad de expresarse y contar sus verdades”, dijo.

“Yo, desde lo profundo digo que no me gusta que la gente se vaya, y más en una gestión donde hemos trabajado mucho para poder llegar, pero también es cierto que hay situaciones que no son como uno espera, y cuando hay diferencias personales a veces forzar las relaciones es complejo”, sostuvo.

Y cerró el tema opinando que “son los actores quienes tienen que tienen que dar sus puntos de vista. Nosotros tenemos que seguir adelante, hay gente, hay un equipo que tenemos ver de qué manera se puede seguir”.