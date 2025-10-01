Elecciones 26/10. Soria y Villaverde de campaña en Catriel » Catriel25Noticias.com

Ambos Diputados Nacionales estarán este jueves en la ciudad petrolera buscando avales para las elecciones del 26 de Octubre. Los dos son candidatos al Senado.

Conocidos son los cruces verbales entre Soria y la Libertaria acusándose mutuamente y tirándose con munición pesada.

“La candidata narco y falopa”, son los términos más suaves usados por el Peronista hacia Villaverde…

La Diputada Mileísta lo acusa de “hacer plata con la muerte del Gringo (su padre) y cobrar un seguro millonario falsificando la firma del jefe del Clan Soria”.

La agenda de los candidatos en la ciudad, según trascendió, será:

La Diputada y candidata de la Liberta Avanza Lorena Villaverde llega acompañando a las autoridades del PAMI a la entrega de más de 500 pares de anteojos en el marco de la campaña Visión en el Centro de Jubilados (calle Libertad 29).

Luego se instalará con el “Lore Móvil” en la Plaza de la Familia para conversar con los vecinos y explicar su propuesta camino al Senado.

El Diputado Soria candidato por Fuerza patria hará lo suyo por la tarde, en la plaza La Familia habrá una charla debate abierta.

19:30 horas en la Unidad Básica de calle Zurita y Mosconi encuentro con la militancia.