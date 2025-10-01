gremio petrolero frenó despidos a trabajadores de CBS » Catriel25Noticias.com

Así lo informó este miércoles el referente del Sindicato Petrolero Miguel Díaz a (C25N). Los 9 operarios de la empresa CBS con telegrama de despido pasan inmediatamente a la nueva contratista.
Luego de días de incertidumbre y de reclamos ante la empresa San Antonio por dar por finalizados el contrato con CBS y envío de telegramas de despido a los trabajadores, tomó intervención el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa y en una audiencia donde participaron todas las partes, se decidió que San Antonio dará inmediatas directivas a Transbox (la nueva contratista en seguridad) para dar continuidad laboral a los 9 operarios con los mismos beneficios y antigüedad que corresponde.
El acta acuerdo se firmó este mediodía en Neuquén e inmediatamente entró en vigencia de modo que los trabajadores no pierden ningún día de trabajo.