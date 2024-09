«Ella quería irse, no suicidarse», dijo la madre » Catriel25Noticias.com

Susana se levanta muy temprano y activa el servicio de cadetería de la familia. Va y viene todo el tiempo entre comercios, bancos, trámites. La pérdida de su hija le cambió la rutina a esta multifacética mujer que en sus ratos libres hacía teatro, canto y también los quehaceres domésticos. Madre de tres mujeres y un varón, junto a su esposo son los cadetes más conocidos de la ciudad. A 47 días de la desaparición de su hija Ruth, hoy dio su versión.

«Ella se había ligado las trompas para no tener más hijos y la operación indudablemente no quedó bien porque quedó embarazada de una beba que nació hace tres meses. Creo que eso la desestabilizó emocionalmente y tomó la decisión de irse”.

“Dejó una carta donde decía que estaba cansada, que estaba agotada, que no estaba preparada para criar otro hijo, que con dos era suficiente. Dejó en claro que se iba, nunca mencionó la posibilidad de suicidio. La nota la encontró la hija mayor cerca del mediodía y me avisó, ahí fuimos a la comisaría y algo me llevó a las cinco compuertas porque siempre íbamos a caminar para esa zona y ella decía que le gustaba. Ahí encontramos la ropa”, dijo

“Ruth no estaba bien, estaba siendo asistida por la psicóloga del hospital y el psiquiatra y justo en la semana de la desaparición había ido y no sé por qué no fue atendida ni tampoco se le dio la medicación que necesitaba”.

“Ella se fue con lo puesto, no se llevó documentos, celular, nada”. Yo creo en la versión del clarividente, de que Ruth se tiró al canal, salió en algún lugar y alguien la llevó y la tiene por ahí secuestrada. Ruth está viva”, aclaró Susana

“Los hijos de Ruth fueron entregados en guarda a sus padres y están todas bien”.

“Mi última conversación con ella fue el día anterior, la acompañé a una sesión de Reiky y se sentía muy bien, relajada. Nos mensajeamos en la noche, me agradeció por el acompañamiento pero en ningún momento me insinuaba una situación como la que pasó”.

UN LLAMADO EXTRAÑO

“A los 10 días de su desaparición me llamó un hombre de Plottier y dijo que no la busquemos más que ella estaba bien y cortó. La policía rastreó el número, lo ubicó y era de un hombre que se dedica a estafar gente”, dijo la mamá de Ruth

Susana Maccaulife, agradeció a la fiscalía, Intendencia, policía, bomberos, y a todas las brigadas de la localidad y otras ciudades que buscaron y siguen buscando a su hija.

“Tengo la esperanza de encontrarla con vida. Pido a quién tenga algún dato que se comunique con la policía más cercana”, finalizó