Empleado municipal hizo una fiesta en su domicilio y se viralizó el video

Fuerte repercusión trás la viralización de una fiesta privada en plena pandemia que realizó un empleado del municipio de Catriel, dónde claramente se ve uno de los móviles oficiales que este utiliza en su área laboral.

El vídeo en cuestión filmado por uno de los jóvenes que participaron de la fiesta, muestra lo que sería el domicilio del empleado municipal, quien permitió y habría organizado el evento en cuestión. En las imágenes se ve claramente unas de las camionetas Ford Ranger del municipio, además de una importante cantidad de adolescentes sin barbijo, ni distanciamiento social, mientras se pasan un vaso de alguna bebida, además de contar con servicio de iluminación y sonido.

Desde la Intendencia a cargo de Mario Figueroa, en reemplazo de Germánier por vacaciones. El edil aclaró que trás tomar conocimiento de los hechos se realizó en la mañana de este lunes una reunión con empleados y funcionarios que poseen este tipo de vehículos afectados al Municipio, dónde una persona del área de agrimensura se responsabilizó de los hechos, confirmando que la camioneta estaba estacionada allí porque es el lugar donde reside y aceptó haber roto las reglas que impiden este tipo de eventos masivos y fuera de horario.

Se evalúa en tanto si el empleado municipal será desafectado de su cargo, además de caberle una multa. Mientras entran en conocimiento Fiscalía y Juzgado a fin de resolver por su parte lo que el reglamento impone sobre este tipo de hechos.

