Encuentros Culturales Rionegrinos: Catrielenses desatacados » Catriel25Noticias.com

Estudiantes y profesoras de la comunidad educativa de la ESRN N°21 “Azucena Villaflor” participaron de la final provincial de los Encuentros Culturales Rionegrinos en Las Grutas.

Fueron tres días de compartir con jóvenes artistas de toda la provincia en una experiencia de aprendizaje, intercambio y creatividad.

LOS CATRIELENSES OBTUVIERON MUY BUENOS RESULTADOS

Canto Sub 18 – 1° lugar: Nico Maeda (docente acompañante: Elena Sánchez)

Pintura Sub 18 – 1° lugar: Damián Aranguez (docente acompañante: María José Gancedo)

Dibujo Sub 15 – 1° lugar: Febe Barroso (docente acompañante: Belén Cisterna)

Fotografía Sub 15 – 1° lugar: Eluney Espinosa (docente acompañante: Silvana De Los Ángeles Sepúlveda)

Fotografía Sub 18 – 1° lugar: Morena Queopan (docente acompañante: Mayra Peralta)

Durante las jornadas los y las estudiantes participaron de capacitaciones y exposiciones en distintos lenguajes artísticos, enriqueciendo sus técnicas, compartiendo experiencias y generando lazos con adolescentes de toda la provincia.

La Dirección de Cultura Municipal acompañó al grupo durante el viaje, brindando apoyo logístico y compartiendo una cena con los participantes, gesto que fue agradecido por la comunidad educativa de la ESRN 21.