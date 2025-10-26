Catriel vota con normalidad » Catriel25Noticias.com

0
79

urnas legislativas

En Catriel hay 18.858 personas habilitadas para sufragar en 7 escuelas. El  padrón creció un 2.2% respecto de 2.023 cuando se registraban 18.455. A las 1400 hs había votado el 39%.

En esta elección no votan los extranjeros que sólo lo hacen para elección municipal.

elecciones 2025 e1761498648197

En 2023 (elección de autoridades locales) el porcentaje de votantes fue del 72%, mientras que la elección presidencial del mismo año, el porcentaje fue del 75%.

  • MES ROSA6 e1761444650422

elecciones 2025 1 e1761498583403                           El nuevo sistema de biombos 

El acto electoral se desarrolla con normalidad  desde las 08:00 horas. La mayoría de los votantes valora el nuevo sistema de boleta única. Lo consideran más rápido y ágil.



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí