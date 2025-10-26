Catriel vota con normalidad » Catriel25Noticias.com

En Catriel hay 18.858 personas habilitadas para sufragar en 7 escuelas. El padrón creció un 2.2% respecto de 2.023 cuando se registraban 18.455. A las 1400 hs había votado el 39%.

En esta elección no votan los extranjeros que sólo lo hacen para elección municipal.

En 2023 (elección de autoridades locales) el porcentaje de votantes fue del 72%, mientras que la elección presidencial del mismo año, el porcentaje fue del 75%.

El nuevo sistema de biombos

El acto electoral se desarrolla con normalidad desde las 08:00 horas. La mayoría de los votantes valora el nuevo sistema de boleta única. Lo consideran más rápido y ágil.