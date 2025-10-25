actividades por el «Mes Rosa» » Catriel25Noticias.com

0
32

En el marco del mes de la prevención del cáncer de mamas, denominado “Mes Rosa” , se realizó este sábado en la Laguna del barrio YPF, una jornada de caminata, ciclismo y baile para concientizar sobre la prevención de la enfermedad.

Vecinas y vecinos, integrantes del Club de Leones, ciclistas, municipio, se sumaron a esta propuesta que promueve el movimiento, el encuentro y la salud.

MES ROSA4 e1761444690924

Los Doctores Aída Cardillo y Héctor Moure se refirieron al tema y hablaron sobre la prevención, cuidados, síntomas y acompañamiento.

  • boleta unica papel modelo generico 02

MOURE Y SRA e1761444746754MES ROSA2 e1761444803536mamas cancer e1761444965192



Source link

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí