actividades por el «Mes Rosa» » Catriel25Noticias.com

En el marco del mes de la prevención del cáncer de mamas, denominado “Mes Rosa” , se realizó este sábado en la Laguna del barrio YPF, una jornada de caminata, ciclismo y baile para concientizar sobre la prevención de la enfermedad.

Vecinas y vecinos, integrantes del Club de Leones, ciclistas, municipio, se sumaron a esta propuesta que promueve el movimiento, el encuentro y la salud.

Los Doctores Aída Cardillo y Héctor Moure se refirieron al tema y hablaron sobre la prevención, cuidados, síntomas y acompañamiento.