enojo por corte de energía programado » Catriel25Noticias.com

Este miércoles la empresa EdERSA anunció un corte programado de energía para el próximo sábado en horario de 10:00 a 16:00 hs. La franja horaria será para realizar trabajos en el tramo Medanito – Divisaderos por parte de la empresa Transcomahue a solicitud de APE La Pampa.

Desde la Intendencia de Catriel y comerciantes se mostraron disgustados con la medida ya que es un día clave en ventas sobre todo en vísperas del Día de la Madre.

“Voy a realizar todas leas gestiones correspondientes para evitar el corte. Es una medida inconsulta y perjudicial. Si bien puede ser necesario pero creo que el día elegido no es la mejor opción”, expresó la Intendente Daniela Salzotto

Los comerciantes agrupados en la Cámara de Comercio también viralizaron su reclamo en medios locales y redes sociales mostrando su disconformidad con la medida. “Estamos rascando la olla. Es una fecha clave para Las ventas y justamente nos cortan la energía un día antes del Día de la Madre. Sin Posnet, sin tarjetas, sin luz,….paren la mano”, publicaron